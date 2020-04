Maltempo: a Milano allerta gialla per temporali forti in arrivo (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Attivato a Milano il Centro Operativo Comunale per l’allerta gialla diramato dalla Regione Lombardia. Il rischio temporali forti da questo pomeriggio fa partire il consueto monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione, e disporre l’attivazione delle squadre di Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della polizia locale. L'articolo Maltempo: a Milano allerta gialla per temporali forti in arrivo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Maltempo : a Milano allerta gialla per temporali forti in arrivo

Meteo MILANO : tornano MALTEMPO e FREDDO ad inizio settimana

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Attivato a Milano il Centro Operativo Comunale per l'allerta gialla diramato dalla Regione Lombardia. Il rischio temporali forti da questo pomeriggio fa partire il consue ...

MALTEMPO. ALLERTA GIALLA, ATTIVI IL COC E IL MONITORAGGIO DI SEVESO E LAMBRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2020 – Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalle ore 14 di oggi, giovedì 30 aprile. La disposizione fa se ...

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Attivato a Milano il Centro Operativo Comunale per l'allerta gialla diramato dalla Regione Lombardia. Il rischio temporali forti da questo pomeriggio fa partire il consue ...