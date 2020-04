Mafia | Spadoni | ‘lotta a criminalità prioritaria nel ricordo di La Torre’

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “38 anni fa Cosa Nostra assassinò Pio La Torre; lo ricordiamo per il disegno di legge che proponeva il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni. Soprattutto in questo periodo di grave emergenza, la lotta allasia la priorità assoluta nell’agenda politica” Lo scrive su Twitter la vicepresidente della Camera Maria Edera, deputata del Movimento 5 Stelle. L'articolo, ‘lotta a criminalitàneldi La Torre’ CalcioWeb.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Senza polemica alcuna…ma l'articolo de Die Welt sui soldi di Bruxelles dati alla mafia è intollerabile". Lo scrive in un post su Facebook la vicepresidente della Camera Mar ...