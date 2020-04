Mafia | Antoci | ‘sacrificio La Torre ci impone coinvolgimento attivo nella società’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Ricorre oggi il 38° anniversario della morte di Pio Laucciso il 30 aprile del 1982 mentre si trovava in auto insieme a Rosario Di Salvo. “Lavenne ucciso perché aveva proposto il disegno di legge che prevedeva per la prima volta il reato di “associazione mafiosa” e la confisca dei patrimoni mafiosi”. “Il ricordo di Pio Laci pone davanti alle scelte di un uomo che decidendo di proporre nuove ed incisive norme contro lase ne assume l’onere e il rischio, ritenendo che tutto ciò rappresentasse la normalità dell’azione politica e sociale”. Così GiuseppePresidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi sfuggito ad un agguato mafioso nel maggio 2016. L'articolo, ‘sacrificio Laci ...