"Ma quali soldi?". Sghignazza col camionista, pollice su e insulta gli italiani: video-choc, un Rutte da schifo (Di giovedì 30 aprile 2020) Lo schifo del premier olandese, Mark Rutte, in un video finito online e diventato immediatamente virale. Come è noto, Rutte è il capofila dei falchi in Europa: all'Italia non vuole concedere nulla per la gestione dell'emergenza coronavirus. E infatti le trattative sono ancora in alto mare: fermo restando il Mes, del Recovery Fund ancora si è capito molto poco. Ed eccoci all'ultima porcheria di Rutte. Un video - lui è quello che indossa la pettorina arancione - che lo riprende mentre parla con un camionista, in cui quest'ultimo si rivolge al premier olandese, affermando: "Per favore non dare quei soldi a italiani e spagnoli". E Rutte, incurante di chi stava filmando tutto, ride di gusto, poi fa il pollice alto all'autotrasportatore e chiosa affermando: "No, no... ne terrò conto". Un video che la dice lunghissima, più di mille analisi ed ... Leggi su liberoquotidiano Conto corrente bancario : quali rischi si corrono nel lasciare i soldi fermi? (Di giovedì 30 aprile 2020) Lo schifo del premier olandese, Mark Rutte, in un video finito online e diventato immediatamente virale. Come è noto, Rutte è il capofila dei falchi in Europa: all'Italia non vuole concedere nulla per la gestione dell'emergenza coronavirus. E infatti le trattative sono ancora in alto mare: fermo restando il Mes, del Recovery Fund ancora si è capito molto poco. Ed eccoci all'ultima porcheria di Rutte. Un video - lui è quello che indossa la pettorina arancione - che lo riprende mentre parla con un, in cui quest'ultimo si rivolge al premier olandese, affermando: "Per favore non dare queie spagnoli". E Rutte, incurante di chi stava filmando tutto, ride di gusto, poi fa ilalto all'autotrasportatore e chiosa affermando: "No, no... ne terrò conto". Un video che la dice lunghissima, più di mille analisi ed ...

Nicolo230592 : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… - bussottibrunosx : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… - oscar64661 : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… - parkland591 : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… - coppaska : @borghi_claudio Con quali soldi poi, i coltivatori di tulipani sono i più indebitati d’Europa,beh loro possono sana… -

Ultime Notizie dalla rete : quali soldi Le banche messe all'angolo: non possiamo regalare soldi ilGiornale.it Mark Rutte al camionista: "Non diamo soldi agli italiani", poi risatine e pollice alto

Lo schifo del premier olandese, Mark Rutte, in un video finito online e diventato immediatamente virale. Come è noto, Rutte è il capofila dei falchi in Europa: all'Italia non vuole concedere nulla per ...

ITALEXIT! BCE E MES … IPOCRITI!

La compressione di un diritto di libertà va circoscritta nel tempo. Pertanto guardando oltre la tempesta ‘Dpcm-Decreto’ “anche qualora si ritenesse che è sufficiente il fondamento del decreto legge pe ...

Lo schifo del premier olandese, Mark Rutte, in un video finito online e diventato immediatamente virale. Come è noto, Rutte è il capofila dei falchi in Europa: all'Italia non vuole concedere nulla per ...La compressione di un diritto di libertà va circoscritta nel tempo. Pertanto guardando oltre la tempesta ‘Dpcm-Decreto’ “anche qualora si ritenesse che è sufficiente il fondamento del decreto legge pe ...