L'Uno Maggio di Taranto, senza concerto, sbarca in tv

Niente concerto in piazza né diretta streaming a sostituirlo. Il Concerto del Primo Maggio, così come negli anni lo si è tenuto a Taranto, non ha voluto ricreare l'assembramento tramite l'uso della tecnologia, perché i social, per quanto fonte di divertimento e distrazione, «non possono costituire un'alternativa rispetto alla possibilità di incontro fisico ed emotivo che l'Uno Maggio ha rappresentato fin dalla sua nascita».

