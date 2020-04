L’ordinanza della Calabria che riapre bar e ristoranti prima del 4 maggio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Da domani insarà “consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie,, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. E’ quanto previsto da un’ordinanza per la fase 2 firmata dalla governatrice, Jole Santelli. Secondo l’ordinanza, queste stesse attività “possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime ‘anti-contagio’ e ferma restando la normativa di settore”. Coronavirus: labar econtro il governo Una scelta in contrasto con le direttive del governo, così come un’altra novità: “A partire da domani 30 aprile sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport ...