LOMBARDIA vs VENETO/ “Così l’ospedalizzazione ha fatto aumentare le vittime”

giorgio_gori : In Veneto, dove da sempre si fanno più tamponi, Zaia annuncia di voler arrivare a 30mila tamponi al giorno entro l'… - sbonaccini : #Coronavirus, @RegioneER , @RegioneVeneto e @RegLombardia chiedono al Governo un fondo di 800 milioni per le Fiere… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il ministro Boccia si rivolge alle Regioni in videoconferenza: 'Le vostre ordinanze siano coerenti con… - Fen_church : @luisaMononoke Lombardia: collega morto. Veneto: amico morto. ER: amica infermiera, lei e il marito si sono curati… - StefanBernstein : RT @giorgio_gori: In Veneto, dove da sempre si fanno più tamponi, Zaia annuncia di voler arrivare a 30mila tamponi al giorno entro l'estate… -

LOMBARDIA VENETO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LOMBARDIA VENETO