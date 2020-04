Lombardia, la Lega vuole chiedere i danni alla Cina per il Coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) In Lombardia, la Lega vuole chiedere i danni alla Cina, il governo che per primo ha fronteggiato l’epidemia di Covid-19. Pronti a chiedere 20 miliardi di danni A parlare della possibilità di un’istanza di risarcimento danni è Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombardia Salvini Premier e deputato della Lega: “Siamo pronti a mandare all’ambasciatore cinese un acconto di richiesta danni da 20 miliardi. Nella prossima seduta del Consiglio regionale lombardo, la Lega presenterà una richiesta in tal senso, per dare mandato alla Regione per chiedere i danni”. Grimoldi: “Il governo è genuflesso” Grimoldi ne approfitta per criticare la posizione del governo italiano: “Sappiamo bene che il Governo giallorosso è genuflesso a Pechino, non siamo sorpresi, ma tutto ha un limite. Per cui, in assenza ... Leggi su thesocialpost Conte-Dcpm rigido : colpa della Lombardia?/ “Chi apre si assumerà conseguenze legali”

