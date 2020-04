Lombardia e fase 2 | i consigli per le visite ai nonni dal 4 maggio

alexbarbera : La chiamavano fase due: le Regioni vietano alle aziende di fare i tamponi ai dipendenti. La Lombardia non autorizza… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Fontana: 'Da 4 maggio via nostre restrizioni' - MediasetTgcom24 : Fase 2, Fontana: in Lombardia dal 4 maggio via le nostre restrizioni #coronavirusitalia - Pachi63 : #covid19 #criminaliAlloSbaraglio Fase 2, Fontana: in Lombardia dal 4 maggio via le nostre restrizioni. - genovesergio76 : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, Fontana: 'Da 4 maggio via nostre restrizioni' -

Lombardia fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia fase