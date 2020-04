L’Italia va (letteralmente) ricostruita. Ma il governo non ha un piano (Di giovedì 30 aprile 2020) Investimenti pubblici: il maxi-piano di cui l’Italia ha disperatamente bisogno Immaginate di essere l’amministratore di un condominio vecchio e malandato. L’ascensore non c’è, ogni mese si rompe una tubatura, il cornicione perde i pezzi. E nelle cantine scorazzano i topi. Non avete scelta: il vostro palazzo ha bisogno di una corposa ristrutturazione. Ve lo dicono tutti, ve lo dicono da anni. Ma adesso non c’è più tempo: la città sta per essere investita da un tornado distruttivo e, se non correte in fretta ai ripari, il vostro condominio sarà raso al suolo. Fine della metafora. Come avrete facilmente capito, il condominio di cui parliamo si chiama Italia, il tornado è la crisi economica provocata dall’emergenza Coronavirus e la ristrutturazione di cui lo stabile ha disperatamente bisogno sono gli investimenti ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 aprile 2020) Investimenti pubblici: il maxi-di cui l’Italia ha disperatamente bisogno Immaginate di essere l’amministratore di un condominio vecchio e malandato. L’ascensore non c’è, ogni mese si rompe una tubatura, il cornicione perde i pezzi. E nelle cantine scorazzano i topi. Non avete scelta: il vostro palazzo ha bisogno di una corposa ristrutturazione. Ve lo dicono tutti, ve lo dicono da anni. Ma adesso non c’è più tempo: la città sta per essere investita da un tornado distruttivo e, se non correte in fretta ai ripari, il vostro condominio sarà raso al suolo. Fine della metafora. Come avrete facilmente capito, il condominio di cui parliamo si chiama Italia, il tornado è la crisi economica provocata dall’emergenza Coronavirus e la ristrutturazione di cui lo stabile ha disperatamente bisogno sono gli investimenti ...

Barbara20993343 : @antonio87583869 Sai che farei io alla fine di sto 'incubo' che sta letteralmente piegando l'Italia sotto tutti gli… - sophsdreams : Da quando ho scoperto la possibilità di vedere cosa ascoltano i miei following su spotify ho scoperto che ci sono p… - akobsara : dal 2000 in poi l’italia ha solo dimostrato di essere schiava dell’europa e schiava del buonismo. abbiamo solo dimo… - matteo_1093 : @ElenaInvernizzi Domenica sera, da Giletti, quando l'imprenditore raccontava la vita reale in Italia, non aveva tut… - Patty_Rose_L : RT @RonaldL82181810: sentire bonafede è già difficile da sopportare di per sé sentirlo inveire contro il complotto plutogiudaicomassonico e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia letteralmente Cos'è un funnel di vendita? - Attualità 7giorni