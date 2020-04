L’Italia è grande: Pietro Piller Cottrer, il “big silenzioso” dello sci di fondo italiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Una delle figure più significative nella storia dello sci di fondo italiano è indubbiamente stata quella di Pietro Piller Cottrer. Il sappadino, nell’arco della sua carriera, ha saputo ottenere risultati di assoluto prestigio, peraltro spalmati su un ampio spettro temporale. Infatti “CaterPiller” è stato in grado di lasciare il segno in tre diversi decenni, partendo dal successo nella 50 km di Holmenkollen 1997 per arrivare all’argento olimpico nella 15 km di Vancouver 2010. Andiamo dunque a rivivere l’epopea di uno dei fondisti azzurri più titolati di sempre. Pietro Piller Cottrer nasce il 20 dicembre 1974 ed esordisce in Coppa del Mondo proprio nella “sua” Sappada pochi giorni prima del suo ventesimo compleanno. L’impatto con il massimo circuito è ottimo, poiché entra a più riprese in zona ... Leggi su oasport L’Italia è grande : la leggenda di Gaetano Belloni e i trionfi al Giro di Lombardia prima e dopo la Guerra Mondiale

