Ligue 1, ufficiale: il Paris Saint Germain è campione di Francia. Tutti i verdetti (Di giovedì 30 aprile 2020) La Federcalcio francese ha comunicato che il Paris Saint Germain è campione di Francia: ecco Tutti i verdetti della Ligue 1 Con un comunicato ufficiale la Lega francese ha dichiarato chiuso il campionato di Ligue 1 e Ligue 2, attribuendo il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno dopo 28 giornate. Il presidente di Lega Nathalie Boy de la Tour: «Abbiamo preso la decisione di chiudere qui la stagione 2019-2020. Il titolo di Ligue 1 va al Psg, mentre quello di Ligue 2 al Lorient». Gli altri verdetti sono quindi: Psg campione di Francia. Qualificate per la Champions l’Olympique Marsiglia e il Rennes. Il Lione, che era al settimo posto, resta fuori dall’Europa per la prima volta dopo 20 anni. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l’Amiens, promosse in prima divisione il Lorient e ... Leggi su calcionews24 Ligue 1 - UFFICIALE : sospensione definitiva e titolo al Psg!

Ufficiale - sospesa la Ligue 1 : titolo al Psg - il Lione è fuori dalle Coppe

