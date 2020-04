Licenziato dall’alimentari in cui lavorava | si suicida gettandosi dal balcone

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Terribile tragedia in Italia a seguito della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus e dal prolungato lockdown di tutte le attività. A Milano un ragazzo di appena 26 anni di origini senegalesi si èto dopo essere statoper calo vendite. Il giovane si è gettato nel vuoto dalla finestra del bagno del suo appartamento. Da quanto riportano alcuni quotidiani, la vittima aveva appena ricevuto la chiamata da parte del suo datore di lavoro, proprietario di un negozio di alimentari in zona Navigli, che gli comunicava di averloper via del calo delle vendite dovuto all’emergenza coronavirus. La tragedia è avvenuta attorno alle 19:50 in via Pastorelli, a Milano. Ed è notizie sempre di oggi che anche a Lecce un imprenditore di 66 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua ditta responsabile del commercio di ...