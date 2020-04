L' estate si avvicina ma gli stabilimenti balneari non hanno indicazioni su come ripartire

Leggi su agi

(Di giovedì 30 aprile 2020)sempre più vicina, ma ancora nessuna indicazione sufarglisul mare. Il mondo del turismo balneare protesta e chiede al governo risposte echiare che ancora non arrivano. "Vogliamo risposte. Governo svegliati, avvia un confronto e cerca di dare input a un comparto che conta 30 mila imprese e 300 mila addetti" lamenta Fabrizio Licordari, presidente di Asso, associazione che riunisce le impreseaderenti, a livello nazionale, al sistema Federturismo Confindustria. E all'AGI racconta di aver inviato diverse lettere ai rappresentanti dell'Esecutivo - in tutto sono cinque, la prima datata 3 marzo indirizzata a Conte e al commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, l'ultima del 19 aprile rivolta alla Task force governativa - e che "sono rimaste senza un riscontro, senza una risposta". "Le lettere - spiega Licordari ...