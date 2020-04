“Lei non ha la mascherina”. Il vigile ferma la passante e finisce all’ospedale (Di giovedì 30 aprile 2020) La fase 1 non è ancora terminata e anche in previsione della 2 bisognerà continuare a indossare la mascherina “nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. I controlli non si fanno attendere ma qualcuno, fermato da un vigile, ha avuto una reazione così violenta da far finire uno degli agenti in ospedale. Il fatto, riporta il sito Varesenews, è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 28 aprile, a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una pattuglia della polizia locale stava transitando in via Corta, nel quartiere di Sant’Edoardo, quando ha notato una passante priva della mascherina. Gli agenti sono scesi dall’auto e le si sono avvicinati per identificarla ma durante ... Leggi su caffeinamagazine Meloni durissima contro Conte : “Lei ci chiede i pieni poteri - tutto questo non è tollerabile” (video)

Daniele Scardina - “King Toretto” racconta la sua quarantena con Diletta Leotta : “Lei mi vizia. Il matrimonio? Meglio non parlarne”

Agorà - Fabio Rampelli stizzito con la conduttrice Serena Bortone : “Lei mi fa le battute ma io non ho paura di risponderle” (Di giovedì 30 aprile 2020) La fase 1 non è ancora terminata e anche in previsione della 2 bisognerà continuare a indossare la mascherina “nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. I controlli non si fanno attendere ma qualcuno,to da un, ha avuto una reazione così violenta da far finire uno degli agenti in ospedale. Il fatto, riporta il sito Varesenews, è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 28 aprile, a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una pattuglia della polizia locale stava transitando in via Corta, nel quartiere di Sant’Edoardo, quando ha notato unapriva della mascherina. Gli agenti sono scesi dall’auto e le si sono avvicinati per identificarla ma durante ...

pietroraffa : Con grande franchezza: un Presidente del Consiglio non può rispondere a una domanda di una giornalista dicendo 'se… - borghi_claudio : @RRacingo La mia conoscenza in tema sanitario è in effetti zero, però non posso argomentare con lei su una cosa che… - borghi_claudio : @matarkik A lei non la si fa vedo... - OliviaNiolu : @lucasofri @ElisabettaGall7 Dove lo avrebbe detto “ aprire tutto” o “ chiudere tutto”? Vede che anche lei non ha capito proprio tutto. - molinaro_enrico : RT @pablo__liberal: @ZagDavide @fabiopi1000 @matteorenzi Quelli che lavorano nella filiera che le procura cibo tutti i giorni, invece, per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lei non Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera