"Lei non consente la libertà". Renzi, questa volta è da ovazione: cita Nicola Porro, distrugge il "dittatore" Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) Che cannonate in aula al Senato. Cannonate di Matteo Renzi contro Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'emergenza coronavirus e la Fase 2. Come previsto, quello del leader di Italia Viva è stato un intervento durissimo, quasi ultimativo nei confronti del presunto avvocato del popolo. Renzi, tra i vari rimproveri, punta il dito contro il discorso della scorsa domenica del premier: "Ha detto undici volte noi consentiamo", ha ricordato Renzi. "Un premier non consente", ha poi scandito a gran voce. Quasi una citazione dell'intervento di Nicola Porro subito dopo il discorso di domenica di Conte: Porro, infatti, stigmatizzava quell'espressione, il continuo ribadire "io consento". E Renzi fa altrettanto: "Le libertà costituzionali vengono prima di lei - ha ripreso -. Ha una visione della Costituzione tipica dell'800: lei non consente la libertà, la riconosce", ha ... Leggi su liberoquotidiano “Lei non ha la mascherina”. Il vigile ferma la passante e finisce all’ospedale

Meloni durissima contro Conte : “Lei ci chiede i pieni poteri - tutto questo non è tollerabile” (video)

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi ammette : “Non ci riesco senza di lei” (Di giovedì 30 aprile 2020) Che cannonate in aula al Senato. Cannonate di Matteocontro Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'emergenza coronavirus e la Fase 2. Come previsto, quello del leader di Italia Viva; stato un intervento durissimo, quasi ultimativo nei confronti del presunto avvocato del popolo., tra i vari rimproveri, punta il dito contro il discorso della scorsa domenica del premier: "Ha detto undici volte noi consentiamo", ha ricordato. "Un premier non", ha poi scandito a gran voce. Quasi unazione dell'intervento di Nicola Porro subito dopo il discorso di domenica di Conte: Porro, infatti, stigmatizzava quell'espressione, il continuo ribadire "io consento". Efa altrettanto: "Le; costituzionali vengono prima di lei - ha ripreso -. Ha una visione della Costituzione tipica dell'800: lei nonla;, la riconosce", ha ...

borghi_claudio : @RRacingo La mia conoscenza in tema sanitario è in effetti zero, però non posso argomentare con lei su una cosa che… - pietroraffa : Con grande franchezza: un Presidente del Consiglio non può rispondere a una domanda di una giornalista dicendo 'se… - borghi_claudio : @matarkik A lei non la si fa vedo... - Mario48440912 : RT @FratellidItalia: #Meloni a #Conte: 'Lei ha fatto una conferenza stampa, poi ha reso noto il Dpcm con cui prendeva le sue decisioni e in… - vanabeau : #Renzi a #Conte : 'Lei signor Presidente sia più prudente quando parla agli italiani. Ha detto 11 volte ' Noi conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei non Lei proprio non sembra albanese / Italia / aree / Home Osservatorio Balcani e Caucaso Governo, ultimatum di Renzi a Conte: "Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a lei"

"Il suo intervento, presidente Conte, esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l'emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari. Non ne usciamo ...

Penultimatum di Renzi a Conte: "Sul crinale populista non staremo al suo fianco"

Se lei sceglierà la strada del populismo, non staremo al suo fianco. Se lei sceglierà la strada della politica la aspetteremo là”. In Senato arriva il penaultimatum di Matteo Renzi al premier Giuseppe ...

"Il suo intervento, presidente Conte, esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l'emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari. Non ne usciamo ...Se lei sceglierà la strada del populismo, non staremo al suo fianco. Se lei sceglierà la strada della politica la aspetteremo là”. In Senato arriva il penaultimatum di Matteo Renzi al premier Giuseppe ...