L’Eco repubblichino di Bergamo I fascisti si fanno il necrologio Spunta un annuncio

(Di giovedì 30 aprile 2020) Sono lontani i giorni in cui perfino il Papa ringraziava L’Eco diche, in tempi di pandemia e in una delle aree maggiormente martoriate, si complimentava per i necrologi. Già perché ieri nelle numerose pagine dedicate a chi non ce l’ha fatta, è stato pubblicato un inquietante, probabilmente per una svista, in cui si elencano i nomi di 43 militari della Repubblica sociale italiana di Salò. Una lunga colonnina, incredibilmente intitolata “Risorgeranno”, dove vengono ricordati i combattenti della Legione d’assalto “M” Tagliamento, ossia di quella che è stata una delle ultime unità della Repubblica di Salò ad arrendersi ai partigiani. Una resa che terminò, nel 1945, con l’uccisione dei fedelissimi di Benito Mussolini a Rovetta, in Val Seriana nel bergamasco. ...