Le ultime dalla riunione FIGC, si inizia a valutare piano B: i 5 punti principali, niente blocco retrocessioni (Di giovedì 30 aprile 2020) Si inizia a pensare al piano B, ma l’intenzione è sempre quella di riprendere qualora le condizioni lo consentano e il Governo approvi. Sarebbe emerso questo dalla riunione della FIGC, come riporta Sky. Cinque i punti principali – si legge su Tuttomercatoweb – dalle promozioni alla Serie A ‘allargata’. Eccoli. RETROCESSIONI Ci saranno, è confermato. Qualora non si dovesse riprendere, nessun blocco. PROMOZIONI Le prime due sono sicure, da capire come verrà decretata un’eventuale terza. SERIE A SEMPRE A 20 SQUADRE niente ‘allargamento’. Non essendoci blocchi, le squadre non saranno 22, ma sempre 20. OLTRE IL 2 AGOSTO La FIGC starebbe anche pensando di andare oltre il 2 agosto per concludere la stagione qualora ci sia la possibilità, ma bisognerebbe anche dar conto alla Uefa che nel mese estivo vorrebbe ... Leggi su calcioweb.eu Riforma pensioni - ultime oggi dalla Fornero su rischio tagli e pagamenti

Dalla vaselina all’asciugacapelli - le ultime fake news sul coronavirus

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Locatelli : “Non siamo fuori dalla tempesta” (Di giovedì 30 aprile 2020) Sia pensare alB, ma l’intenzione è sempre quella di riprendere qualora le condizioni lo consentano e il Governo approvi. Sarebbe emerso questodella, come riporta Sky. Cinque i– si legge su Tuttomercatoweb – dalle promozioni alla Serie A ‘allargata’. Eccoli. RETROCESSIONI Ci saranno, è confermato. Qualora non si dovesse riprendere, nessun blocco. PROMOZIONI Le prime due sono sicure, da capire come verrà decretata un’eventuale terza. SERIE A SEMPRE A 20 SQUADRE‘allargamento’. Non essendoci blocchi, le squadre non saranno 22, ma sempre 20. OLTRE IL 2 AGOSTO Lastarebbe anche pensando di andare oltre il 2 agosto per concludere la stagione qualora ci sia la possibilità, ma bisognerebbe anche dar conto alla Uefa che nel mese estivo vorrebbe ...

LegaSalvini : ?????? IN DIRETTA le ultime novità messe in campo per far fronte alla crisi economica generata dalla pandemia per… - CalcioWeb : Le ultime dalla riunione #FIGC, si inizia a valutare piano B: i 5 punti principali, niente blocco retrocessioni - - aperegina61 : #Sicilia e #Sardegna restano chiuse fino al 17 maggio, il Ministero ascolta #Musumeci e blocca l’ondata di rientri… - entevillaggio : Ultime ore per partecipare all'asta promossa dalla Fondazione Cristiano Tosi: la pallanuotista Carola Falconi dona… - Gaebaldi : Quasi 28mila morti in Italia per coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore s… -

Ultime Notizie dalla rete : ultime dalla Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi. LIVE Sky Tg24 Coronavirus Roma, ultime notizie Fase 2, la sindaca: «Più dehors per bar e negozi». Nel Lazio 71 nuovi casi, 10 morti e 128 guariti

Resteranno aperti fino alle 22 i supermarket da lunedì 4. La Capitale si prepara a ripartire, con tutte le cautele del caso, per la fase due dela pandemia. Oggi dovrebbe essere presentato il piano del ...

Dalla sicurezza giallorossa al ritorno dopo aver battuto il virus: Barbieri commuove Roma

È stato il responsabile della sicurezza della Roma e della biglietteria per dieci anni, nei primi anni Duemila. Da tempo però Marco Barbieri, 56 anni, non lavora più nel club giallorosso, di cui è rim ...

Resteranno aperti fino alle 22 i supermarket da lunedì 4. La Capitale si prepara a ripartire, con tutte le cautele del caso, per la fase due dela pandemia. Oggi dovrebbe essere presentato il piano del ...È stato il responsabile della sicurezza della Roma e della biglietteria per dieci anni, nei primi anni Duemila. Da tempo però Marco Barbieri, 56 anni, non lavora più nel club giallorosso, di cui è rim ...