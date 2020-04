Le tv attendono risposte dal calcio | sesta rata in bilico e qualche club pensa alle vie

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Continua la guerra fredda tra il mondo dele le tv (Sky, Dazn, Img) per lada versare. Il punto Ilresta in attesa didal governo, e a cascata le tv aspettanodal. Niente è cambiato, nemmeno la posizione dei licenziatari tv: nell’ultima assemblea di Lega si erano opposti al pagamento dell’intero importo, dovuto entro i primi giorni di maggio, chiedendo sconti e dilazioni sui versamenti. La risposta delle società fu secca e unanime. A Sky, Dazn e Img (l’agenzia che ha comprato i diritti esteri per 371 milioni all’anno) fu rinnovato l’invito a rispettare i contratti in essere. Come spiega La Gazzetta dello Sport, isi sono irritati per la lettera che Sky e Dazn avevano invitato alla Lega chiedendo uno sconto sia in ripresa di campionato che di sospensione definitiva. Il mancato incasso per i ...