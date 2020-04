Lavoratori ditta pulizie bloccano la metro | “Fateci il contratto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina la Linea 1politana di Napoli è partita solo alle ore 10.35. Il blocco è stato causato da una protesta degli operatori delleche era cominciato già nella serata di ieri con il rifiuto di sanificare i mezzi ed è proseguita stamattina con un presidio non autorizzato presso il deposito Piscinola. Ledi Anm sono affidate a Samir,che è stata però colpita da un provvedimento giudiziario che non le permette di proseguire i servizi previsti dal contratto con Anm. L’azienda Napoletana Mobilità ha quindi provveduto ad affidarne l’esecuzione al soggetto che si era classificato al secondo posto nella graduatoria all’epoca della procedura di gara pubblica, il Raggruppamento CoopService-Karalis. Anm si è adoperata per portare avanti la ...