Lamberto Sposini innamorato | il tenero bacio alla sua piccola | commuove FOTO

Sono trascorsi ormai otto anni da quando Lamberto Sposini è stato colpito da un ictus mentre era dietro le quinte de La vita in diretta. Era il 2011 e purtroppo da quel giorno per il giornalista è tutto cambiato. La sua vita da allora è decisamente diversa e ad oggi ha bisogno di continua assistenza. Accanto a lui,infatti, troviamo sua figlia Matilde che non lo ha mai abbandonato, sopratutto nei momenti più bui. Nello stesso tempo, però, a tenergli compagnia c'è anche il suo account Instagram, dove riceve l'amore e l'affetto dei fan. E proprio poche ore fa, ha postato uno scatto dolcissimo che ha commosso tutti. Lamberto Sposini innamorato della sua piccola Matilde Lamberto Sposini da poco ha compiuto 68 anni ed è molto cambiato rispetto prima. La sua mente e il proprio corpo hanno risentito l'emorragia cerebrale ...

