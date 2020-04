L’allarme di De Raho Mafie pronte a fare affari sfruttando il Coronavirus Il capo della

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Concedere velocemente prestiti alle imprese finite sul lastrico a causa dell’emergenzae allo stesso tempo effettuare controlli affinché quel denaro non finisca nelle mani delleè possibile ed è necessario. L’importante è migliorare le autocertificazioni che gli imprenditori presentano alle banche al momento di chiedere che vengano loro concesse somme con la garanzia dello Stato,le capacità investigative degli uffici giudiziari italiani, a partire da quelli antimafia, e mettendo a frutto l’enorme risorsa rappresentata dalle banche dati in uso alla magistratura. Lo ha assicurato ieri il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de, audito dalle Commissioni riunite finanze e attività produttive alla Camera. LE SOLUZIONI Il numero unoDna, convocato in audizione per cercare di ...