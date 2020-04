La vita va avanti per Huawei Mate 20 Lite: ecco l’aggiornamento 193 (Di giovedì 30 aprile 2020) La vita va avanti per il Huawei Mate 20 Lite, che in Germania, come riportato da 'schmidtisblog.de', ha iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo alla versione SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1), dal peso di 95,16 MB (il pacchetto dati è talmente leggero da poterlo scaricare senza troppi pensieri anche attraverso la connessione mobile del vostro bundle, senza rischiare di andare fuori limite massimo) e contraddistinto dalla patch di sicurezza di aprile (l'ultima versione distribuita nel nostro Paese faceva riferimento alla versione firmware 185 con patch di sicurezza di marzo). La stessa fonte ha affermato che non è lecito aspettarsi nuove funzionalità dal pacchetto SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1), che dovrebbe limitarsi ad integrare al sistema operativo del Huawei Mate 20 Lite la patch di sicurezza di aprile (non che sia poca cosa, intendiamoci). ... Leggi su optimagazine Avanti un Altro - la bellissima notizia per i fan : tutte le novità

Paolo Bonolis cambia Avanti un Altro e sbarca in prima serata : le novità

Zucchero commosso davanti al Colosseo in “Canta la vita” (Di giovedì 30 aprile 2020) Lavaper il20, che in Germania, come riportato da 'schmidtisblog.de', ha iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo alla versione SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1), dal peso di 95,16 MB (il pacchetto dati è talmente leggero da poterlo scaricare senza troppi pensieri anche attraverso la connessione mobile del vostro bundle, senza rischiare di andare fuori limite massimo) e contraddistinto dalla patch di sicurezza di aprile (l'ultima versione distribuita nel nostro Paese faceva riferimento alla versione firmware 185 con patch di sicurezza di marzo). La stessa fonte ha affermato che non è lecito aspettarsi nuove funzionalità dal pacchetto SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1), che dovrebbe limitarsi ad integrare al sistema operativo del20la patch di sicurezza di aprile (non che sia poca cosa, intendiamoci). ...

Pontifex_it : Il #VangeloDiOggi (Lc 24,13-35) ci insegna che nella vita abbiamo davanti due direzioni opposte: c’è la via di chi… - noemiofficial : La vita continua a sorridere anche se le mascherine nascondono le nostre espressioni. Siamo liberi, é questa la rea… - RegioneER : #SocialeEr #Coronavirus @RegioneER studia modalità sicure per riaprire i CENTRI ESTIVI e aiutare le FAMIGLIE. Stanz… - pasqual94002019 : @markorusso69 ancora contro berlusconi??,,ma piu' avanti allora non c'e'vita, - choigatti : è incredibile che nonostante la quarantena abbiano trovato il modo di mandare avanti #uominiedonne è un girone dell’inferno sta vita. -

Ultime Notizie dalla rete : vita avanti La vita va avanti per Huawei Mate 20 Lite: ecco l’aggiornamento 193 OptiMagazine L’Effetto Kylie Minogue e il potere delle star di cambiarti la vita

La popstar australiana Kylie Minogue è appena stata insignita in Francia della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell'ordine delle Arti e delle Lettere. Secondo Christine Albanel, ministro della C ...

Rocco Papaleo: "Primo Maggio sul palco per mostrare quel che Conte ha mortificato"

"Questo Primo Maggio così diverso credo possa diventare anche l'occasione per mostrare, tornando sul palco, tutto quello che c'è anche dietro ad un palco e che permetta a tutti di usufruire di arte e ...

La popstar australiana Kylie Minogue è appena stata insignita in Francia della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell'ordine delle Arti e delle Lettere. Secondo Christine Albanel, ministro della C ..."Questo Primo Maggio così diverso credo possa diventare anche l'occasione per mostrare, tornando sul palco, tutto quello che c'è anche dietro ad un palco e che permetta a tutti di usufruire di arte e ...