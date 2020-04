La Raggi dona allo Spallanzani di Roma un respiratore polmonare | mascherine e altri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Oggi sono stata in visita all’ospedale Lazzarodi, per esprimere vicinanza nei confronti di chi sta soffrendo a causa del Coronavirus e di chi, ogni giorno da circa due mesi, sta combattendo in prima linea questa terribile battaglia: medici, infermieri eoperatori sanitari. Abbiamo voluto farlo con gesto concreto,ndo all’ospedale un ventilatoreper terapia intensiva,e strumenti di protezione per gli operatori sanitari”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la sindaca di, Virginia. “Questi materiali – ha spiegato la prima cittadina della Capitale – sono il frutto di una precedentezione cheha ricevuto nei giorni scorsi dalla città di Pechino. E ci sembrava giusto destinarli in particolar modo a medici e infermieri di questo istituto, specializzato in ...