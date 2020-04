La Provincia di Salerno prosegue i propri lavori, a breve il consiglio provinciale (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Presidente della Provincia, Michele Strianese, si è recato oggi a palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, per riprendere e riorganizzare le attività collegate all’Ente e per tenere un incontro con i dirigenti. “Era necessario fare insieme il punto della situazione – dichiara il Presidente Strianese – soprattutto in vista del consiglio Provinciale che abbiamo programmato entro la fine del mese di maggio. Il Governo, attraverso la CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ha previsto delle misure per stabilizzare la finanza pubblica degli Enti Locali, che stanno risentendo dell’emergenza economica da Covid19. In particolare sono previste verifiche precise per monitorare le specifiche condizioni e necessità finanziare degli Enti Locali, in modo da poter quindi stabilizzare i bilanci ... Leggi su anteprima24 La Provincia di Salerno ricorda Raffaele Guariglia a 50 anni dalla sua morte

Un ragazzo di 13 anni è morto ieri sera a Salerno, dopo essere precipitato da un palazzo. Il giovane è caduto dal settimo piano di un edificio in via Madonna del Monte ed è morto sul colpo. Inutili i ...

È già alta la febbre per il nuovo business ai tempi del coronavirus: i termoscanner di ultima generazione, i cosiddetti “massivi”, di routine nei Paesi asiatici ma quasi del tutto sconosciuti al mondo ...

