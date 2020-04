La nostra playlist di canzoni per dire | “Grazie mamma!”

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 aprile 2020) A volte non si trovano le parole pera una persona speciale, come la mamma, quanto le vogliamo bene e quanto è importante per noi. Possiamo allora ricorrere a poesie e frasi d’autore, ma c’è un linguaggio universale che meglio di ogni altro può esprimere tutta lagratitudine: la musica. Così per la Festa della Mamma abbiamo deciso di comporre ladel cuore conche sono diventate grandi classici, belle perché custodiscono ricordi, belle perché si possono ascoltare insieme. Non è stato facile selezionarle, ma nellasi spazia da Viva la mamma di Edoardo Bennato alla trascinante Ciao mamma di Jovanotti, per passare al brano d’atmosfera, Mother, dei Pink Floyd. Se poi la vostra mamma è un’appassionata di Sanremo, vi suggeriamo laclassifica dei super brani ...