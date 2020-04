La Meloni che attacca i presunti ‘pieni poteri’ di Conte è la stessa che ha esaltato

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 30 aprile 2020) Giorgiausa l’argomento dei «pieni poteri» perre Giuseppesulle misure dinimento adottate per contrastare il coronavirus. Secondo la leader di Fratelli d’Italia che ha parlato in risposta alle comunicazioni del premier a Montecitorio, il parlamento non avrà alcun potere nel decidere sui provvedimenti che il presidente del Consiglio ha adottato in una sorta di momento di ‘sospensione della Costituzione’. Fa strano che questa lamentela, pur non corrispondendo a verità, arrivi proprio da lei, aperta sostenitrice del premier ungherese Viktor Orban che in Ungheria ha, di fatto, sospeso le attività del parlamento in virtù dell’emergenza coronavirus. In quel caso, secondo la narrazione di Fratelli d’Italia, il leader conservatore lo avrebbe fatto applicando le prerogative della costituzionel ...