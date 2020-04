La Lega occupa il Senato ma quando inizia la seduta per il DEF Salvini ha da fare

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Quella cattivona della senatrice e sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi ha notato che mentre ieri sera era tutto baldanzoso nel lanciare l’zione del Parlamento da parte della, stamattina Matteonon è presente nell’aula delmentre si vota il DEF 2020 e lo scostamento di bilancio. La senatrice Malpezzi è in effetti un po’ malfidata. Il Capitano giusto un’ora fa ha postato una foto proprio dal, confermando che è a Palazzo Madama. Ma ovviamente si trova alle macchinette del caffè… E poi basta con queste cattiverie suche non va mai in! I dati Openpolis, aggiornati al 9 aprile 2020, ci dicono che le sue presenze sono del 10%. Non è che non ci vai: non ci va quasi mai, è diverso. Leggi anche: Lail Parlamento a rischio ...