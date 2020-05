La Lega occupa il Parlamento | Salvini | “Basta autocertificazione e ripresa delle attività

AndreaScanzi : La #lega occupa il Parlamento per difendere le libertà costituzionali. Attendo a breve Feltri manifestare per gli a… - NicolaPorro : L'ideona di defiscalizzare il monopattino. È garantito, ci sarà un rischio trasporti. Il #Decreto di aprile? Uscirà… - ilpost : Questa notte i parlamentari della Lega hanno occupato il Parlamento per protestare contro il governo - Soloperdorize : RT @GenCar5: Ieri la #Lega - che occupa il #Parlamento - ha abbandonato l'aula al momento della commemorazione dell'agente Pasquale Apicell… - Andrea_Tonon_ : RT @sangesnicola: Il mandante della cattura è un fedelissimo di Salvini,M.Fugatti presidente della Pv.di TN.Costui tempo fa promosse l’iniz… -

Lega occupa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lega occupa