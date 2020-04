La Lega di Salvini occupa le Camere: troppi italiani delusi dal Governo Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono troppi gli italiani delusi dal Governo Conte. In tutta Italia monta la protesta. Protesta la Chiesa. Protesta il mondo del calcio. Protestano le Partite Iva. Sale lo scontro tra Governo e Regioni. Le Regioni di centrodestra insorgono e si rivolgono anche al presidente Mattarella. Intanto la Lega di Salvini occupa l’aula sia alla Camera che al Senato. Matteo Salvini lancia l’offensiva della Lega contro le misure di Contenimento decise dal Governo. Il parlamentari della Lega “saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si daranno risposte certe” afferma il leader del Carroccio in tv. Il Capitano posta la sua foto durante il presidio a Palazzo Madama. “Resteremo qui finché Conte non ci darà risposte per tutti i cittadini”. Un identico blitz avviene anche alla Camera da parte dei deputati di Fratelli ... Leggi su laprimapagina FOTO - Clamoroso - la Lega di Salvini occupa il Parlamento : "Restiamo ad oltranza - vogliamo risposte!"

**Coronavirus : M5S - ‘crisi nervi Lega - Salvini usa Senato per pagliacciate’**

