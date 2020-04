La cultura in quarantena – Dimitri Sonzogni Ink Club | “fare rete | muoversi | pensare

(Di giovedì 30 aprile 2020) Insieme a Giulia Spallino – compagna nella vita e nel lavoro – si occupa del locale di via Carducci e ha inventato Clamore, l’Esposizione Universale del Musicista Orobico. In queste settimane partecipa a Superbergamo: “cerco di tenermi impegnato dando una mano a chi ne ha più bisogno di me”

Ci sarà un B.C. e un A.C., before corona, after corona nei nostri A.D. anno domini da qui in avanti. La pandemia è una crisi sanitaria, sistemica, economica, psicologica globale che ha pervaso (anche) ...Le ultime settimane sono state anomale per tutti quanti: c’è chi ha dovuto rinunciare alle uscite con gli amici, chi al ristorante, chi alla gita fuori porta, chi al cinema… insomma, in poche parole a ...