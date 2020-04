La circolare del ministero della Salute che spiega competenze di Stato e Regioni dal 18 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) È quasi pronta una circolare del ministero della Salute firmata dal Roberto Speranza che stabilisce tutti i criteri secondo i quali – a partire dal 18 maggio – Stato e Regioni si spartiranno le competenze nella riapertura delle attività e nell’allentamento delle misure di contenimento. Tutto verrà basato sugli indici di contagio e le indicazioni contenute potrebbero finalmente mettere pace tra Regioni e Stato e chiarire cosa sarà competenza di chi. LEGGI ANCHE >>> Giuseppe Conte avverte la Calabria: «Iniziative autonome di allentamento dagli enti locali sono illegittime» Al governo il potere di istituire nuove zone rosse Al governo resterà il potere di imporre le chiusure e di istituire le cosiddette «zone rosse». A partire dal 18 maggio, secondo la circolare quasi pronta, l’esecutivo ... Leggi su giornalettismo Fase 2 del coronavirus - riaperture delle regioni : la circolare per accelerarle dal 18 maggio

