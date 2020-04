La Camera di Commercio lancia un nuovo servizio online per le aziende (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La Camera di Commercio di Avellino, anche durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, resta punto di riferimento per le imprese, non solo sul territorio ma anche sul web. L’ente Camerale irpino in accordo con la Prefettura di Avellino e con il supporto di Infocamere, lancia un nuovo servizio online. Da lunedì 4 maggio sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Avellino, è possibile usufruire di un nuovo portale per consentire alle imprese le cui attività sono sospese, di inviare comunicazione alle Prefettura per l’accesso ai locali aziendali. La novità prevista dall’art. 2, comma 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede nello specifico, per le imprese con attività produttive sospese, la possibilità di accesso ai locali aziendali, di personale dipendente, o di terzi ... Leggi su anteprima24 Napoli - Camera di commercio-Confesercenti Campania : patto per il rilancio dopo l’emergenza Covid

