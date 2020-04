La Calabria sfida il governo e riapre bar e ristoranti. Centrodestra: “Più poteri alle Regioni” (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – Un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato interdetti anche parte degli amministratori locali: la Calabria sfida il governo e riapre bar e ristoranti. Con una ordinanza pubblicata poco prima delle 22 di ieri, la presidente della Regione Jole Santelli (Forza Italia), ha decretato quel “liberi tutti” tanto paventato dal premier e dal governo giallofucsia. Pasticcerie, pizzerie, agriturismo: tutte quelle attività che restano chiuse per decreto fino al 1 giugno perché ad alto rischio di contagio da coronavirus, in Calabria potranno riaprire i battenti. Anche se il governo già si sta muovendo per bloccare l’ordinanza. governo pronto a diffidare la governatrice A quanto apprende l’AdnKronos da fonti di Palazzo Chigi, infatti, l’esecutivo si sta muovendo per diffidare la governatrice Santelli, rea di voler anticipare i ... Leggi su ilprimatonazionale Jole Santelli anticipa la fase 2 in Calabria e sfida il governo

Fase 2 - la Calabria sfida il governo<br> e apre bar e ristoranti già da oggi

