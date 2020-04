La Calabria riapre bar e ristoranti con tavoli all'aperto: il governo verso la diffida (Di giovedì 30 aprile 2020) Sarà “consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”: è quanto prevede un’ordinanza firmata della governatrice della Calabria Jole Santelli. Il provvedimento va contro la ripresa “lenta” prevista dalla Fase 2: il governo si orienta verso la diffida dell’ordinanza. Il documento - che, secondo la Santelli, parla il “linguaggio della fiducia” - dispone una serie di riaperture già dal 30 aprile. Tra queste, anche il commercio di generi alimentari nei mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti. Sarà consentito anche il commercio al ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : la Calabria riapre subito i bar. I governatori del centrodestra sfidano Conte

Fase 2 - è scontro regioni-governo : oggi la Calabria riapre bar e ristoranti (all'aperto)

Coronavirus - spostamenti : scontro tra Regioni. Boccia - altolà ai governatori. E la Calabria riapre i bar (Di giovedì 30 aprile 2020) Sarà “consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie,, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attrail servizio conall’”: è quanto prevede un’ordinanza firmata della governatrice dellaJole Santelli. Il provvedimento va contro la ripresa “lenta” prevista dalla Fase 2: ilsi orientaladell’ordinanza. Il documento - che, secondo la Santelli, parla il “linguaggio della fiducia” - dispone una serie di riaperture già dal 30 aprile. Tra queste, anche il commercio di generi alimentari nei mercati all’, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti. Sarà consentito anche il commercio al ...

stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - Agenzia_Ansa : #Covid2019 I governatori del centrodestra chiedono più poteri alle #Regioni nella #Fase2. La #Calabria con un'ordin… - Agenzia_Italia : In Calabria da domani riaprono bar, ristoranti e attività commerciali - JattaVetta : chi sarebbe tanto stupido da andare a mangiare in un ristorante o prendere caffè in un bar, vista la virulenza del… - publish70628725 : Coronavirus, la Calabria sfida il governo e riapre da domani bar e ristoranti all’aperto. Ma alcuni sindaci non son… -