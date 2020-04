(Di giovedì 30 aprile 2020) Ha certamente deluso chi si aspettava già oggi un incremento del suo programma pandemico di acquisto di titoli (Pepp) ma ha assicurato che la Banca Centrale Europea è “pronta ad adeguarne la composizione nella quantità necessaria e per tutto ilnecessario”. E sebbene nel comunicato stampa sia riportato che il Consiglio Direttivo condurrà gli acquisti acquisti netti del Pepp finché non riterrà “conclusa la fase critica del coronavirus ma in ogni caso fino alla fine dell’anno”, Christine Lagarde ha affermato di essere pronta “ad estendere la durata del Pepp oltre la scadenza del 2020, per il periodo diche sarà necessario”. Infine, a proposito dell’Italia, ha detto che non sarà “tollerata alcuna frammentazione dell’eurozona”. Tradotto: la Bce ...

HuffPostItalia : La Bce prende tempo e non ricarica il bazooka. Smonta l'ultima arma del Mes - miki_lzz : Giovedì #30aprile - La Bce prende una importante decisione di politica monetaria - Italia, stima preliminare del… - Piastrellaro : @EnricoLetta @ecb @24Mattino 2/2 La Germania, ottenendo credito dalla BCE a tasso negativo, ci guadagna ad indebita… - AlexPrimo14 : @Lucagel @Corriere @Daniele_Manca Quante sciocchezze! E' chiaro che alle aziende serve liquidità a fondo perduto e… - Nikmuff96 : @VitoCavarretta @MarcoNarcisi1 @borghi_claudio Intanto gli USA stampano 2000 miliardi di dollari e la Germania pren… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce prende

SoldiOnline.it

Un po' di dati, una volta tanto non della protezione civile, ma ugualmente preoccupanti. Il primo trimestre, poi, non è stato proprio tutto danneggiato dall'epidemia. Colpisce invece l'andamento della ...I listini europei frenano in attesa delle misure della Bce dopo la conferma Fed di interventi espansivi per l’economia Usa – Banche in rosso ma Pirelli avanza. Piazza Affari si concede una pausa in at ...