La barzelletta di Renzi solone della Costituzione. Matteo spara sul presidente del Consiglio. E dimentica cosa fece alla Carta (Di giovedì 30 aprile 2020) Matteo Renzi si adonta e si ingrugna perché secondo la sua interpretazione degli eventi il premier Giuseppe Conte avrebbe piegato la Costituzione ai suoi voleri ed interessi, esautorando di fatto il Parlamento. Renzi è stato ed è un fenomeno che raramente appare sulla scena politica ed indubbiamente ha delle peculiarità tutte sue che lo fanno considerare un unicum. Ha conquistato il potere senza neppure essere stato mai parlamentare, incantando tutti con la parlantina sciolta da toscanaccio, seppur giovane rispetto al suo modello Amintore Fanfani. Il leader di IV conosce bene la legge, se non altro perché è laureato proprio in giurisprudenza, e sa benissimo che esiste un articolo, il sedicesimo proprio della Costituzione, che novella così: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del ... Leggi su lanotiziagiornale "Congiunti? Una barzelletta che non fa ridere". Renzi - bordate su Conte : governo prepotente con la vita degli italiani

Fondo salva Stati divide la maggioranza. E’ scontro M5s-Pd. Renzi : “Questa barzelletta del Mes deve finire”

Fondo salva Stati divide la maggioranza. Scontro M5s-Pd. Renzi : “Questa barzelletta del Mes deve finire” (Di giovedì 30 aprile 2020)si adonta e si ingrugna perché secondo la sua interpretazione degli eventi il premier Giuseppe Conte avrebbe piegato laai suoi voleri ed interessi, esautorando di fatto il Parlamento.è stato ed è un fenomeno che raramente appare sulla scena politica ed indubbiamente ha delle peculiarità tutte sue che lo fanno considerare un unicum. Ha conquistato il potere senza neppure essere stato mai parlamentare, incantando tutti con la parlantina sciolta da toscanaccio, seppur giovane rispetto al suo modello Amintore Fanfani. Il leader di IV conosce bene la legge, se non altro perché è laureato proprio in giurisprudenza, e sa benissimo che esiste un articolo, il sedicesimo proprio, che novella così: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del ...

althione : RT @Libero_official: '#Congiunti? Una barzelletta che non fa ridere'. #Renzi, bordate su #Conte: governo prepotente con la vita degli itali… - Nostrad63384755 : Matteo Renzi a Stasera Italia: 'Congiunti? Una barzelletta. Il governo non può entrare così nella vita delle person… - AngeloGaraventa : Matteo Renzi a Stasera Italia: 'Congiunti? Una barzelletta. Il governo non può entrare così nella vita delle person… - bnotizie : Matteo Renzi a Stasera Italia: `Congiunti? Una barzelletta. Il governo non può entrare così nella vita delle person… - TeoloMassimo : RT @Libero_official: '#Congiunti? Una barzelletta che non fa ridere'. #Renzi, bordate su #Conte: governo prepotente con la vita degli itali… -