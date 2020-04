borghi_claudio : Domande con voce che arriva da Saturno, immagini psichedeliche e alla fine domanda da RADIO KISS KISS #conte - radiokisskiss : Doppio appuntamento con la splendida @NaliOfficial su @radiokisskiss! ? ?? Ore 17:00 in diretta con I Corrieri di K… - radiokisskiss : La splendida @NaliOfficial è intervenuta con Paolo&Ciro nei Corrieri di Kiss Kiss ?? Ecco cosa ci ha detto sulla su… - tyyyblackthorn : RT @taeavecookies: Sono rimasta incantata per ben 10 minuti a fissare questo video per quanto è stupendo seokjin.... ma poi le lentine azzu… - woluvcorpx : RT @vanessamorgcn: ???????? ?? ?? ?? ?? 4x18 ?? barchie rain kiss ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiss Kiss Kiss Kiss - Il calcio studia un piano B: cambierebbero promozioni e retrocessioni Tutto Napoli Kiss Kiss - Il calcio studia un piano B: cambierebbero promozioni e retrocessioni

La Serie A starebbe studiando un piano B per tornare in campo. A riportarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui nel nuovo format potrebbero esserci due retrocessioni e ...

Canovi: "I club di Serie A vogliono che sia il Governo a fermare tutto per evitare problemi legali"

Il noto agente è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso di Radio Goal. Dario Canovi, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radio Ki ...

La Serie A starebbe studiando un piano B per tornare in campo. A riportarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui nel nuovo format potrebbero esserci due retrocessioni e ...Il noto agente è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso di Radio Goal. Dario Canovi, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radio Ki ...