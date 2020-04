Juve | Dybala non è ancora guarito dal Covid-19 | dopo 40 giorni si attende tampone negativo

DiMarzio : #Juventus, #Dybala prosegue isolamento domiciliare: le sue condizioni - forumJuventus : Marchisio: 'La Juve non accetterebbe uno scudetto a tavolino. Pogba? Gli dissi che doveva restare, spero torni. Dyb… - tuttosport : #Juve, #Dybala fa gli auguri al fratello: 'Torneremo presto insieme' ?? - mariachi3176 : @SimoneAvsim Proprio a noi della Juve è già andata di straculo con l'ultima partita giocata con 3 positivi (Dybala… - sportli26181512 : Juve, caso Ronaldo: non vuole tornare e fa partire l'allarme Dybala: La società bianconera non prende posizione cos… -

Juve Dybala Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juve Dybala