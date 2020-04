Jole Santelli anticipa la fase 2 in Calabria e sfida il governo (Di giovedì 30 aprile 2020) Jole Santelli anticipa la fase 2 in Calabria e sfida il governo Ore concitate per la Calabria che, alle 21:30 di ieri sera (29 aprile), si è vista spalancare le porte di una fase 2 “avanzata”. L’ordinanza è stata emessa dalla Presidente di Regione, la forzista Jole Santelli. L’ordinanza 37/2020 (che potete trovare qui in versione integrale) consente la riapertura di bar, pasticcerie, rosticcerie e ristoranti con servizio al tavolo se all’aperto. Può riprendere anche il commercio al dettaglio. L’ordinanza, emessa il 29 sera, ha valore a partire dalla mezzanotte del 30/04. Ciò significa che, tra la pubblicazione dell’ordinanza e la sua applicazione sono intercorse solo due ore e mezza. Il ministro Boccia – responsabile delle Autonomie e degli Affari Regionali – ha intimato i governatori e presidenti di ... Leggi su termometropolitico Calabria - “non so niente di attrezzature sanitarie” : si dimette capo della Protezione Civile. Jole Santelli : “Chi dovevo nominare?”

Calabria - “non so niente di attrezzature sanitarie” : si dimette dirigente Protezione Civile. Jole Santelli : “Chi dovevo nominare?”

Jole Santelli/ Appello al governo "In Calabria mancano ventilatori e protezioni" (Di giovedì 30 aprile 2020)la2 inilOre concitate per lache, alle 21:30 di ieri sera (29 aprile), si è vista spalancare le porte di una2 “avanzata”. L’ordinanza è stata emessa dalla Presidente di Regione, la forzista. L’ordinanza 37/2020 (che potete trovare qui in versione integrale) consente la riapertura di bar, pasticcerie, rosticcerie e ristoranti con servizio al tavolo se all’aperto. Può riprendere anche il commercio al dettaglio. L’ordinanza, emessa il 29 sera, ha valore a partire dalla mezzanotte del 30/04. Ciò significa che, tra la pubblicazione dell’ordinanza e la sua applicazione sono intercorse solo due ore e mezza. Il ministro Boccia – responsabile delle Autonomie e degli Affari Regionali – ha intimato i governatori e presidenti di ...

ilpost : Lo dice un'ordinanza della presidente Jole Santelli, che rende possibile quello che, a livello statale, non sarà co… - TgrRai : #Calabria, Jole #Santelli sfida il governo sulle riaperture di bar e ristoranti. In #BuongiornoItalia alle 7:00 su… - LelloPinto : Ah, se potessero parlare Rino Gaetano, Mia Martini, Mino Reitano. Loro saprebbero cosa dire. Angeli. Come tali, ave… - CapezzutoF : Oggi la Calabria riapre bar e ristoranti all’aperto - Mcclane272 : @_avvocato Jole Santelli ha attributi che conticchio e i suoi adepti possono solo sognare. Fa ridere sentire… -