Ivana Mrazova bloccata in Repubblica Ceca nessuno le risponde per tornare da Luca Onestini (Foto) (Di giovedì 30 aprile 2020) Nove settimane fa Ivana Mrazova è partita per andare dalla sua famiglia in Repubblica Ceca ma poi è arrivato il lockdown ed è rimasta bloccata lontana da Luca Onestini (foto). In tanti non hanno potuto fare ritorno nelle loro case, raggiungere fidanzati o genitori e Ivana fa un appello all’ambasciata italiana, desidera spostarsi ma non sa come fare. Ha scritto e ha telefonato ma non ha ricevuto risposta. E’ a quasi mille chilometri di distanza da quella che ormai da anni è casa sua e spera che il 4 maggio possa cambiare qualcosa, che la situazione almeno in modo parziale si sblocchi dopo che il Governo ha dato la possibilità di fare visita ai congiunti. In realtà anche per Ivana Mrazova e Luca Onestini la situazione non è chiara, tornare presto insieme non sarà semplice. Il problema è anche pratico, non ci sono ... Leggi su ultimenotizieflash Luca Onestini e Ivana Mrazova separati. Lei svela su Instagram : “Non posso tornare in Italia”

Ivana Mrazova e Luca Onestini separati dal coronavirus - lei : “Non riesco a tornare in Italia”

Ivana Mrazova - lo sfogo : “Non posso tornare da Luca Onestini” (Di giovedì 30 aprile 2020) Nove settimane faè partita per andare dalla sua famiglia inma poi è arrivato il lockdown ed è rimastalontana daOnestini (foto). In tanti non hanno potuto fare ritorno nelle loro case, raggiungere fidanzati o genitori efa un appello all’ambasciata italiana, desidera spostarsi ma non sa come fare. Ha scritto e ha telefonato ma non ha ricevuto risposta. E’ a quasi mille chilometri di distanza da quella che ormai da anni è casa sua e spera che il 4 maggio possa cambiare qualcosa, che la situazione almeno in modo parziale si sblocchi dopo che il Governo ha dato la possibilità di fare visita ai congiunti. In realtà anche perOnestini la situazione non è chiara,presto insieme non sarà semplice. Il problema è anche pratico, non ci sono ...

bnotizie : Ivana Mrazova, Luca Onestini, sfogo quarantena, congiunti, video - bnotizie : Ivana Mrazova, Luca Onestini, sfogo quarantena, congiunti, video - zazoomblog : Ivana Mrazova: Non posso tornare in Italia (video) - #Ivana #Mrazova: #posso #tornare - gossipblogit : Ivana Mrazova: 'Non posso tornare in Italia' (video) - grananto25 : Comunque stavo pensavo a quanto simili sono stati i percorsi di Andrea Denver e Ivana Mrazova al #GFVIP. Snobbati i… -