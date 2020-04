Ivan Cottini | il ballerino con la sclerosi multipla che incantò Sanremo | “Mia moglie mi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020)in tanti lo ricordano sul palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di. Il, nonostante sia in sedia a rotelle fin da giovanissimo a causa della, non si è mai arreso e ha portato un messaggio di grande forza e speranza. Ospite di Storie Italiane ha raccontato a Eleonora Daniele che questo che sta passando è però un momento molto difficile: “Sinceramente se non avessi avuto mia figlia Viola in questo isolamento, un affetto vicino nel quale rifugiarmi e trarre forza, mi sarei lasciato andare“, ha detto, raccontando che lalo ha lasciato pochi giorni dopo. “Non è facile per me parlarne ma mi ha lasciato. Quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono sempre di entrambi, solo che la cosa è arrivata tutta così veloce, subito con la quarantena e ho ...