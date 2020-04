Italia’s Got Talent, Dimitri Reali dei Ponzio Pilates multato: ‘Il musicista non è un valido lavoro’ (Di giovedì 30 aprile 2020) È un duro sfogo quello che Dimitri Reali, membro dei Ponzio Pilates, band che ha recentemente partecipato a Italia’s Got Talent, affida ai social. L’artista racconta di essere stato multato nel tentativo di reperire gli strumenti musicali per esercitare in qualche modo la propria professione anche in un periodo così difficile. “Mi hanno multato perché il musicista non è ‘un valido lavoro’, ma mi son rifiutato di pagare la multa” spiega. Il motivo della multa “Questo succedeva ieri: sono stato multato perché la mia reale necessità di reperire i miei strumenti musicali per rimanere in esercizio e fare delle dirette live su Twich non corrisponde ad una ‘vera necessità’, in quanto ‘il musicista lo si può fare per hobby'”, lamenta Dimitri Reali riportando quanto gli ... Leggi su tvzap.kataweb Addio Mirko Bertuccioli - voce dei Camillas che aveva partecipato a Italia’s Got Talent

