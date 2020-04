Intervista – Bugo | «Io | la musica e la voglia di fuggire dalla nebbia Nella vita si può

(Di giovedì 30 aprile 2020) « In questi mesi tutto è cambiato ma sono abituato a stare in casa, gli artisti non devono andare in ufficio, ora c’è una nuova routine famigliare da riorganizzare con mia moglie e con mio figlio». Sembra essere passato molto tempo da quando il cantautore novarese Cristian Bugatti, in arte, è stato al centro del ciclone mediatico a causa del plateale abbandono del palco del Festival di Sanremo 2020 dopo uno scontro con il suo partner artistico Morgan; eppure solo due mesi fa l’italia intera si chiedeva dove fosse finito, e si divideva tra commenti social e meme virali. Ciò che resta di quel momento oltre le polemiche ed il rumore tipicamente sanremese è l’album omonimo “: Cristian Bugatti” edito da Mescal Music, un progetto discografico che racchiude tutta l’essenza di un nuovo percorso ...

ilgiornaleOFF : “Morgan e Bugo? Le collaborazioni a tavolino finiscono in vacca..” L’intervista a #DENTE aka @Giuseppe_Peveri di An… - allebrande : L'intervista di Marina Beltrami è Bugo #MBxGenius - Ale_Apo97 : RT @rispostat: #maravenier intervista #morgan a #domenicain e riprende il caso di #sanremo2020 Cosa ne pensate di Morgan? #mara #bugo #San… - barbieriorsola : RT @rispostat: #maravenier intervista #morgan a #domenicain e riprende il caso di #sanremo2020 Cosa ne pensate di Morgan? #mara #bugo #San… - Maggy13Bianchi : RT @rispostat: #maravenier intervista #morgan a #domenicain e riprende il caso di #sanremo2020 Cosa ne pensate di Morgan? #mara #bugo #San… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Bugo

Domani Press

« In questi mesi tutto è cambiato ma sono abituato a stare in casa, gli artisti non devono andare in ufficio, ora c’è una nuova routine famigliare da riorganizzare con mia moglie e con mio figlio». Se ...A Domenica In, Morgan, in collegamento da Mara Venier, è tornato a parlare della querelle con Bugo e si è confessato sulle donne della sua vita.