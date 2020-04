Inter Esposito | a luglio la firma del contratto fino al 2025

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020), aladelal. Per il giocatore nerazzurro ci sarà un quinquennale Nel futuro di Sebastianoci sarà solo l’. Il gioiello nerazzurro, infatti, firmerà il suo, al compimento del diciottesimo anno di età. A– si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – il giocatore potràre un quinquennaleal. Poi verrà ceduto in prestito, come successo con Bastoni, per tornare in nerazzurro con maggiore esperienza e per poter diventare protagonista. Leggi su Calcionews24.com