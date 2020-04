Insulti su Facebook a poliziotto ucciso/ 48enne denunciato per vilipendio (Di giovedì 30 aprile 2020) Insulti su Facebook a poliziotto ucciso a Napoli, denunciato un 48enne di Mantova: autorità al lavoro per individuale altri contenuti simili. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 30 aprile 2020)sua Napoli,undi Mantova: autorità al lavoro per individuale altri contenuti simili.

Insulti su Facebook a poliziotto ucciso a Napoli, denunciato un 48enne di Curtatone, provincia di Mantova. Come riportano i colleghi dell’Ansa, l’uomo ieri ha postato alcune frasi oltraggiose e offens ...

