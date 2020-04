Innovazione: Fideiussioni digitali, oltre 30 realtà italiane insieme (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Labitalia) - Sono più di trenta le realtà del comparto assicurativo, bancario e finanziario, della Pubblica amministrazione e delle imprese, nonché associazioni e istituzioni, tra cui la Guardia di Finanza, che partecipano al progetto nazionale 'Fideiussioni digitali' promosso da Cetif, Sia e Reply, in collaborazione con Banca d'Italia e Ivass, per digitalizzare il processo di gestione delle Fideiussioni grazie alla tecnologia blockchain. All'iniziativa hanno infatti già aderito, tra gli altri, Acquedotto Pugliese, Ance Lombardia, Anci Digitale, Anci Lombardia, Aon, Asmel, Assolombarda, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Cattolica Assicurazioni, Cedacri, Comune di Bari, Comune di Milano, Confindustria Digitale, Consip, Hera, Iccrea Banca, InfoCamere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Labitalia) - Sono più di trenta le realtà del comparto assicurativo, bancario e finanziario, della Pubblica amministrazione e delle imprese, nonché associazioni e istituzioni, tra cui la Guardia di Finanza, che partecipano al progetto nazionale '' promosso da Cetif, Sia e Reply, in collaborazione con Banca d'Italia e Ivass, perzzare il processo di gestione dellegrazie alla tecnologia blockchain. All'iniziativa hanno infatti già aderito, tra gli altri, Acquedotto Pugliese, Ance Lombardia, Anci Digitale, Anci Lombardia, Aon, Asmel, Assolombarda, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Cattolica Assicurazioni, Cedacri, Comune di Bari, Comune di Milano, Confindustria Digitale, Consip, Hera, Iccrea Banca, InfoCamere, ...

Milano, 30 apr. (Labitalia) - Sono più di trenta le realtà del comparto assicurativo, bancario e finanziario, della Pubblica amministrazione e delle imprese, nonché associazioni e istituzioni, tra cui ...

Exprivia prende tempo. Dopo il deposito da parte della controllata Italtel della domanda di concordato “in bianco”, l’azienda quotata al segmento Star di Borsa Italiana ha deciso di rinviare ulteriorm ...

