Infiammazione sconosciuta sui guariti da coronavirus | l’allarme dei medici

(Di giovedì 30 aprile 2020) Negli ultimi giorni si è parlato molto della sindrome di Kawasaki, una malattia che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei cinque anni di età e si ritiene possa avere un legame con la pandemia di. Ma non si tratterebbe dell'unicaosservata negli ultimi tempi sui bambini. Andrea Campana, pediatra al Bambino Gesù di Palidoro, centro di riferimento proprio per la cura dei bimbi Covid, ha raccontato all'Agi cosa ha visto in queste settimane "in trincea" spiegando di aver osservato qualcosa di diverso: una sindrome infiammatoria che colpisce i bambini dopo aver contratto ile dopo essere, su cui si stanno interrogando gli esperti di tutto il mondo. Il pediatra: "La sindrome che abbiamo osservato non è Kawasaki" "Si parla molto di ‘sindrome Kawasaki', che conosciamo bene: si presenta ...