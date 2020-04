Inchiesta sulla strage del Trivulzio. Task force di medici per i pm. Le cartelle cliniche setacciate da cinque super esperti. Sotto la lente le disposizioni impartite al personale (Di giovedì 30 aprile 2020) cartelle cliniche, disposizioni delle case di cura per affrontare l’emergenza sanitaria e delibere sia del Pirellone che dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) di Milano. Atti delicati e complessi, le cui acquisizioni continuano senza sosta e quasi quotidianamente in tutta la Lombardia, che verranno valutati da un pool di medici nominati dalla Procura di Milano. Proprio ieri i pubblici ministeri Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, titolari dell’Inchiesta, hanno dato un pre incarico a tre medici di medicina legale dell’Università di Verona, a un epidemiologo milanese e a un medico di medicina del lavoro della Lombardia. Questi dovranno chiarire i tanti nodi ancora irrisolti della vicenda e, soprattutto, saranno chiamati a verificare se al Pio Albergo Trivulzio le condotte tenute nei confronti degli ospiti, dei pazienti e degli operatori, sono state ... Leggi su lanotiziagiornale Lazio - sulle mascherine fantasma la Procura apre un’inchiesta : vogliono vederci chiaro sulla Eco-Tech

Coronavirus - al Trivulzio “agghiacciante malasanità”. Inchiesta sulla Regione Lombardia

Subito una commissione d'inchiesta sulla malagestione lombarda (Di giovedì 30 aprile 2020), disposizioni delle case di cura per affrontare l’emergenza sanitaria e delibere sia del Pirellone che dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) di Milano. Atti delicati e complessi, le cui acquisizioni continuano senza sosta e quasi quotidianamente in tutta la Lombardia, che verranno valutati da un pool dinominati dalla Procura di Milano. Proprio ieri i pubblici ministeri Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, titolari dell’, hanno dato un pre incarico a tredina legale dell’Università di Verona, a un epidemiologo milanese e a un medico dina del lavoro della Lombardia. Questi dovranno chiarire i tanti nodi ancora irrisolti della vicenda e, soprattutto, saranno chiamati a verificare se al Pio Albergole condotte tenute nei confronti degli ospiti, dei pazienti e degli operatori, sono state ...

Agenzia_Ansa : La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di… - salvatoreblanc7 : RT @Altroconsumo: Un progetto ???? spinge i #finanziamenti a condizioni agevolate per chi vuole ridurre l'impatto ambientale della propria ca… - AnnaVizzari : RT @Altroconsumo: Un progetto ???? spinge i #finanziamenti a condizioni agevolate per chi vuole ridurre l'impatto ambientale della propria ca… - Altroconsumo : Un progetto ???? spinge i #finanziamenti a condizioni agevolate per chi vuole ridurre l'impatto ambientale della prop… - bnotizie : Gestione Covid19, commissione parlamentare d’inchiesta sulla sanità – l`Eco -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulla Covid, M5s: "Ecco perché abbiamo voluto la commissione d'inchiesta sulla sanità in Lombardia" MilanoToday 38° Anniversario uccisione Pio La Torre e Rosario di Salvo. Mattarella: “Esemplare testimonianza di impegno civile”

“Assume particolare interesse l’indagine annuale sulla percezione del fenomeno mafioso – prosegue il messaggio del Capo dello Stato – svolta ogni anno tra gli studenti coinvolti nel progetto educativo ...

Come funzionano (e a cosa servono davvero) i test sierologici per la COVID-19

Il 4 maggio, in concomitanza con l’inizio della cosiddetta fase 2, prenderà il via anche l’attesa indagine sierologica per mappare la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 nella popolazione italiana.

“Assume particolare interesse l’indagine annuale sulla percezione del fenomeno mafioso – prosegue il messaggio del Capo dello Stato – svolta ogni anno tra gli studenti coinvolti nel progetto educativo ...Il 4 maggio, in concomitanza con l’inizio della cosiddetta fase 2, prenderà il via anche l’attesa indagine sierologica per mappare la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 nella popolazione italiana.