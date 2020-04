In rosso Milano e le piazze del Vecchio Continente

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, nel giorno in cui la BCE ha lasciato i tassi invariati ed ha confermato i suoi programmi di acquisto di titoli dell’area euro, dicendosi comunque pronta a rafforzare il suo nuovo piano di acquisti anti pandemia. La settimana borsistica termina oggi perché domani i mercati sono chiusi per la festività del Primo maggio. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,094. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 21,98%. Torna a salire lo spread, attestandosi a +235 punti base, con un aumento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari ...